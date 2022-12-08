Папа Римский не выдержал и заплакал на публике

Понтифику был не в силах говорить, а его голова начала трястись.

Папа Франциск не выдержал и заплакал, когда упомянул о страданиях украинцев во время традиционной молитвы на Испанской лестнице в Риме.

Об этом сообщает Reuters.

Это произошло 8 декабря, в четверг. Голос понтифика начал дрожать, когда он упомянул украинцев, и ему пришлось остановиться, не в силах говорить, примерно на 30 секунд, пока его голова тряслась. Когда он возобновил молитву, его голос сорвался.

Ранее Папа Римский в еженедельном обращении в Ватикан упомянул поминальную службу, проведенную в честь операции «Рейнхард» в Люблинском католическом университете в Польше. Он решил сравнить вторжение *россии в Украину с Холокостом, который нацистская Германия проводила во времена Второй мировой войны.

«Пусть память об этом ужасном событии пробудит во всех намерения и действия мира. И история повторяется. Мы видим сейчас, что происходит в Украине», – заявил он.

«Курсор» сообщал, что в прошлом месяце Папа Франциск обратился к израильским и палестинским властям, которые, по его мнению, должны наладить диалог. Он выступил с этим заявлением после недавних взрывов бомб в Иерусалиме и столкновений в Иудее и Самарии.

По его словам, насилие «убивает будущее» для обоих, прерывает «жизнь самых маленьких» и ослабляет «надежды на мир». Он предложил помолиться за погибших и выразил надежду, что власти Израиль и ПА смогут укрепить «взаимное доверие, без которого никогда не будет решения для мира на Святой Земле».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!