Папа Римский призвал израильтян и палестинцев к диалогу

Папа Франциск призвал израильские и палестинские власти приложить больше усилий для налаживания диалога после недавних взрывов бомб в Иерусалиме и столкновений в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает Reuters.

27 ноября в рамках выступления перед десятками тысяч людей на площади Святого Петра для своего воскресного благословения понтифик сказал, что насилие «убивает будущее» для обоих.

Известно, что две бомбы взорвались на автобусных остановках на окраине Иерусалима 23 ноября, убив 16-летнего мальчика и ранив не менее 14 человек в результате нападения палестинских боевиков. В субботу от полученных травм скончался 50-летний мужчина. Помимо этого, 22 ноября 16-летнего палестинского мальчика застрелили во время столкновений в Наблусе в Иудее и Самарии.

Папа Римский упомянул оба инцидента: взрывы в Иерусалиме он назвал «отвратительными» и заявил, что он обеспокоен ростом насилия в последние несколько месяцев.

«Насилие убивает будущее, прерывая жизнь самых маленьких и ослабляя надежды на мир. Давайте помолимся за этих погибших молодых людей и за их семьи, особенно за их матерей. Я надеюсь, что израильские и палестинские власти более серьезно отнесутся к поиску диалога, укрепляя взаимное доверие, без которого никогда не будет решения для мира на Святой Земле», — сказал он.

Ранее журналисты сообщили, что Папе Римскому отказали во встрече с президентом *рф владимиром путиным.

«Курсор» рассказывал, что болельщики сборной Туниса подняли огромный баннер «Свободная Палестина» на ЧМ по футболу в Катаре.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!