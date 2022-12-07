Папа Римский сравнил убийства евреев нацистами с войной в Украине

Папа Франциск сравнил вторжение *россии в Украину с Холокостом, который нацистская Германия проводила во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Пусть память об этом ужасном событии пробудит во всех намерения и действия мира», ‒ заявил Папа в еженедельном обращении в Ватикане, упомянув поминальную службу, проведенную в честь операции «Рейнхард» в Люблинском католическом университете в Польше.

Фрэнсис назвал печально известные события «истреблением», затем добавив: «И история повторяется. Мы видим сейчас, что происходит в Украине».

Известно, что президент рф владимир путин и его союзники рационализировали войну россии против Украины как «специальную военную операцию» по «денацификации» страны, ложно утверждая, что Киев каким-то образом связан с нацизмом.

На протяжении всего полномасштабного российского вторжения Франциск осуждал войну, пускай и делал неоднозначные заявления. В ноябре Папа Римский сравнил нынешние страдания украинцев с «ужасным геноцидом» Голодомора — голодомора 1932-1933 годов, унесшего жизни миллионов людей, в котором, как правило, обвиняли советского лидера Иосифа Сталина.

В октябре Папа призвал кремлевского диктатора «остановить… эту спираль насилия и смерти». Также он хотел встретиться с путиным, но ему отказали.

«С другой стороны, огорченный огромными страданиями украинского народа после перенесенной агрессии, направляю столь же доверчивый призыв к президенту Украины быть открытым для серьезных мирных предложений», ‒ добавил тогда он.

«Курсор» сообщал, что Папа Римский призвал израильтян и палестинцев к диалогу.

Помимо этого путин заявил, что угроза ядерной войны нарастает.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!