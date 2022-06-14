Неоднозначная позиция Папы Римского: россию спровоцировало НАТО

Папа Римский Франциск настаивает на том, что нет «хороших и плохих» в этой ситуации, хотя и восхваляет украинский «героизм» в борьбе с российскими захватчиками.

Папа Франциск осудил «свирепость и жестокость» российских войск в Украине, одновременно восхваляя «героизм» и «мужество» украинцев, защищающих свою землю.

Франциск сделал несколько острых комментариев о войне на встрече с европейскими редакторами иезуитских журналов в прошлом месяце, выдержки из которых были опубликованы во вторник в итальянских ежедневных газетах La Stampa и Avvenire.

Резко критикуя вторжение россии*, Франциск также настаивал на том, что не было «хороших и плохих парней» и что россия была в некотором смысле спровоцирована расширением НАТО на восток.

«Кто-то может сказать: «Но вы же поддерживаете путина!». Нет, это не так», — сказал Франциск. «Было бы неправильно так говорить. Я просто против того, чтобы сводить сложность к различию между хорошим и плохим, не думая о подводных камнях и интересах, которые очень сложны. Пока мы видим свирепость, жестокость российских войск, мы не должны забывать о проблемах, чтобы попытаться их решить».

В интервью Франциск подтвердил, что надеется встретиться с российским патриархом Кириллом, который оправдывает войну, когда они оба будут участвовать в межконфессиональной встрече в Казахстане в середине сентября.

Ранее Курсор писал, что сегодня Евросоюз отключает три российских банка от SWIFT. С сегодняшнего дня, 14 июня, Европейский союз отключает крупнейший российский банк Сбербанк, а также Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT.

Также сообщалось, что российскую федерацию ждет дефолт: названа дата. 27 мая было сроком совершения выплат по облигациям Россия-2026 и Россия-2036 (71,25 миллиона долларов и 26,5 миллиона евро соответственно). Однако рф ничего не заплатила.

Курсор также сообщал, что в Казахстане открыли компанию, чтобы помогать россии обходить санкции.

Напомним, что ЕС обнародовал план на 210 млрд. евро по отказу от российских энергоносителей.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!