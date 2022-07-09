Папа Римский может посетить Украину: названа дата

Курсор ранее писал, что США передадут Украине еще четыре ракетных установки HIMARS. Перелом в войне Украины с россией, по всей видимости, произойдет очень скоро, так как западные союзники предоставляют Украине все больше необходимого вооружения, в том числе РЗСО HIMARS.

Также сообщалось в россии «анонсировали» теракты в Славянске. Согласно заявлению минобороны россии, в Славянске якобы националисты готовят очередную провокацию с гибелью гражданского населения для обвинения вс россии.

Кроме того, более тысячи украинских детей пострадали от рук российских военных. С начала войны в Украине было ранено 994 ребенка. Из них 347 погибли, еще 647 получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!