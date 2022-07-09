Папа Римский может посетить Украину: названа дата

14:37, Сегодня
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папа римский франциск фото
Фото: depositphotos.com

По словам архиепископа Пола Ричарда Галлахера, Папа Римский считает, что его визит в Украину может иметь положительные результаты. Понтифик может посетить страну уже в следующем месяце.

Папа Римский Франциск может посетить Украину уже в августе 2022 года.

Об этом заявил архиепископ Пол Ричард Галлахер, секретарь Святого Престола по связям с государствами и международными организациями.

«Подготовка поездки в Киев начнется после визита в Канаду, и вполне возможно, что Папа Франциск отправится в Украину уже в августе», — сказал Галлахер.

По его словам, Папа убежден, что его визит в Украину может иметь положительные результаты.

Курсор ранее писал, что США передадут Украине еще четыре ракетных установки HIMARS. Перелом в войне Украины с россией, по всей видимости, произойдет очень скоро, так как западные союзники предоставляют Украине все больше необходимого вооружения, в том числе РЗСО HIMARS.

Также сообщалось в россии «анонсировали» теракты в Славянске. Согласно заявлению минобороны россии, в Славянске якобы националисты готовят очередную провокацию с гибелью гражданского населения для обвинения вс россии.

Кроме того, более тысячи украинских детей пострадали от рук российских военных. С начала войны в Украине было ранено 994 ребенка. Из них 347 погибли, еще 647 получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

 

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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