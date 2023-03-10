Папа Римский рассказал, как просил встречи с путиным на второй день войны в Украине

Папа Римский Франциск еще в первые дни полномасштабного вторжения армии рф* в Украину, Понтифик просил о встрече с президентом, однако получил отказ.

Подробнее об этом информирует RSI.

Понтифик признался в интервью, что считает владимира путина образованным человеком. Кроме того, Франциск отметил, что украинский конфликт волнует всю мировую общественность и ситуация заслуживает внимания многих лидеров.

«Он образованный человек. На второй день войны я был в российском посольстве перед Святым Престолом, чтобы сказать, что готов поехать в Москву, если Путин оставит мне окно для переговоров. Лавров написал мне «спасибо, но сейчас не время». Путин знает, что я доступен», – отметил понтифик.

В своем выступлении Папа Римский Франциск назвал войну россии против Украины мировой проблемой, и подчеркнул, что решение этой проблемы может быть найдено только через диалог и мирные переговоры. Также священнослужитель уверен, что войну в Украине якобы подпитывают имперские интересы не только страны-агрессора, но и других государств.

Несмотря на то, что президент путин отказался от встречи с Папой Римским, Франциск не сдает позиции. Он продолжает выступать за диалог и надеется, что наступит день, когда участники конфликта смогут пройти путь мирных переговоров.

Ранее «Курсор» информировал, что Папа Римский призвал россиян и украинцев простить друг друга. Глава Католической церкви призвал россиян и украинцев простить друг друга и напомнил о том, что христианская добродетель включает в себя взаимопрощение и защиту жизни людей.

Напоминаем, что Папа Римский осудил растущую «спираль смерти» в Израиле. Понтифик после традиционной молитвы об Ангелусе на площади Святого Петра осудил рост насилия на Ближнем Востоке, призвав обе стороны израильско-палестинского конфликта к «искреннему поиску мира».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!