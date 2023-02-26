Папа Римский призвал россиян и украинцев простить друг друга

Понтифик продолжает обращаться к россии и Украине, чтобы они сели за стол переговоров и прекратили войну.

Сегодня, 26 февраля, христианский мир отмечает Прощеное воскресенье. У христиан в этот день принято просить прощения у тех, кто был обижен, и прощать тех, кто обидел. В связи с этим, папа римский Франциск призвал российскую федерацию* и Украину сесть за стол переговоров.

Подробнее об этом информирует radio1.news.

Глава Католической церкви призвал россиян и украинцев простить друг друга и напомнил о том, что христианская добродетель включает в себя взаимопрощение и защиту жизни людей. Папа римский также выразил свои извинения перед россиянами, которых мог обидеть. Он отметил, что нет никакой цели, ради которой можно жертвовать человеческими жизнями.

В то же время, недавно премьер-министр Украины заявил, что примирение с россией будет невозможным даже сто лет спустя. Об этом информирует издание РБК-Украина. Так лидер украинского парламента подчеркнул, что чтобы примирение состоялось, российским властям необходимо принять ряд усилий: рф должна стать демократическим, демилитаризованным и денуклеаризированным государством. А на эти условия путин точно не пойдет.

Ранее «Курсор» информировал, что Папа Франциск не выдержал и заплакал, когда упомянул о страданиях украинцев во время традиционной молитвы на Испанской лестнице в Риме.

Напоминаем, что Папа Римский Франциск нарушил молчание по поводу общенациональных протестов, сотрясающих Иран, осудив применение там смертной казни и другие вещи.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!