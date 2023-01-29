Папа Римский осудил растущую «спираль смерти» в Израиле

Папа Римский Франциск после традиционной молитвы об Ангелусе на площади Святого Петра осудил рост насилия на Ближнем Востоке, призвав обе стороны израильско-палестинского конфликта к «искреннему поиску мира».

Об этом сообщает AFP News.

«Спираль смерти, которая растет день ото дня, лишь закрывает те немногие проблески доверия, существующие между двумя народами», – сказал он.

86-летний Фрэнсис сослался на десятерых палестинцев, убитых в ходе спецоперации израильской армии в лагере беженцев в Иудее и Самарии, а также на нападение палестинского террориста, в результате которого семеро израильтян были убиты возле синагоги в Иерусалиме.

«С начала года в столкновениях с израильской армией погибли десятки палестинцев. Я призываю правительства двух стран и международное сообщество безотлагательно найти другие пути, включая диалог и искренний поиск мира. С великой скорбью я узнаю о новостях, пришедших из Святой Земли», — сказал понтифик.

Это не первое подобное заявление, прозвучавшее из уст Папы Римского в последнее время. Так, осенью он обратился к правительству Израиля и ПА, чтобы те приложили усилия для налаживания диалога после взрывов бомб в Иерусалиме и столкновений в Иудее и Самарии. Он это сказал во время выступления перед десятками тысяч людей на площади Святого Петра для своего воскресного благословения, и добавил, что насилие «убивает будущее» для обоих.

Также «Курсор» сообщал, что министр иностранных дел Эли Коэн выступил с призывом к Папе Римскому и Красному Кресту.