Пара из Канады сорвала джекпот, но из-за нерасторопности осталась без денег

Семейная пара из канадского города Принс-Джордж (провинция Британская Колумбия), сыграла в лотерею и сорвала крупный джекпот, но осталась без выигрыша из-за собственной нерасторопности.

Об этом сообщает The Mirror.

Дэн и Сериз Льюис убирались у себя в спальне и увидели коробку с вещами, оставшимися после празднования Рождества. Среди грелок для рук и прочих мелочей пара обнаружила билет моментальной лотереи. Дэн проверил билет еще раз и обнаружил, что Сериз стерла все три символа. Это означало, что они выиграли приз, составляющий 100 тысяч американских долларов.

Однако их радость была недолгой. Женщина при помощи своего мобильного телефона проверила билет через приложение лотереи и узнала, что срок его годности истек пять дней назад.

Не теряя надежды, пара позвонила в штаб-квартиру лотереи, чтобы узнать, есть ли у них шанс получить выигрыш. Они объяснили ситуацию и уточнили размер причитающегося им приза.

Оператор попросил их подождать, а затем сообщил, что раз срок годности билета истек, ничего нельзя сделать. Пара еще раз проверила билет в магазине, но он снова оказался с истекшим сроком годности.

«Мы увидели, что выиграли 100 тысяч долларов и думали, что сможем решить все свои проблемы и вылезти из долгов. Но через пару минут мы поняли, что не выиграли ничего», — рассказала канадка.

«Курсор» писал ранее, что американец Рэймонд Робертс, ветеран войны во Вьетнаме, выиграл в американскую лотерею Lucky for Life шесть раз. Мужчина сообщил, что это удалось благодаря интуиции.