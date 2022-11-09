Пара из Нидерландов назвала дочку в честь реабилитационного центра в Израиле

Голландская пара, которая вызвалась добровольцами и полюбила реабилитационный центр «Ади Негев — Нахалат Эран», решила в знак уважения назвать свою первую дочь в его честь.

Петр (36) и Харедин (29) Химскерк, христианская пара, любящая Израиль, два года назад приехали в Израиль из Нидерландов, чтобы стать волонтерами в больнице «Ади-Негев — Нахалат-Эран» на юге страны. Они, конечно, не думали, что через пару лет назовут своего первого ребенка в честь места, где они начали работать добровольцами.

У обоих была удобная работа в Нидерландах и впечатляющая и значимая карьера. Питер работал специалистом по связям с общественностью, а Харедин работала медсестрой и заведующей отделением в учреждении для людей с ограниченными возможностями.

У них был большой уютный дом и хорошая жизнь, но в душе была пустота. Они решили бросить все и переехать в Израиль, чтобы работать волонтерами в реабилитационном поселке «Ади Негев — Нахалат Эран», управляемом ассоциацией «Ади», которая заботится о детях и взрослых со сложными нарушениями.

Когда Харедин была на восьмом месяце беременности, они решили, что пора собирать вещи и вернуться в Нидерланды, чтобы воссоединиться со своими ближайшими родственниками. Неделю назад Харедин родила первую дочь, и они оба не сомневались, как назовут ее: Ади, в честь реабилитационного центра.