Рф начала секретную операцию по «следующей Украине» — The Daily Beast

Россия работает за кулисами, чтобы провести крупную операцию влияния, направленную на дестабилизацию нынешнего правительства Молдовы, с очевидной целью установить там дружественное россии правительство, заявили изданию The Daily Beast официальные лица США и Молдовы.

Признаки предполагаемой операции кремля*, направленной на свержение нынешнего молдавского правительства и разжигание беспорядков посредством протестов в Молдове, очевидны как в Молдове, так и в Приднестровье, сепаратистском регионе Молдовы, поддерживаемом россией. Об этом заявил изданию американский дипломат, который недавно посетил оба этих региона.

Конечная цель состоит в том, чтобы подорвать прозападное правительство президента Молдовы Майи Санду и вернуть страну, провозгласившую независимость от Советского Союза в 1991 году, обратно в лоно россии, заявил The Daily Beast посол США Майкл Карпентер.

«То, что я ясно наблюдал, пока был там, было очень интенсивной российской информационной операцией, направленной на усиление экономической обеспокоенности в Молдове и направленной на дестабилизацию ситуации и взволнование людей», — сказал Карпентер The Daily Beast, добавив, что россия «пытается создать неопределенность» и «встречный ветер для этого правительства».

Кампания является очередной попыткой россии распространить пророссийские и антизападные настроения в постсоветских государствах, поскольку россия продолжает свою войну в Украине и пытается претендовать на территории, исторически связанные с Советским Союзом, заявил посол Молдовы в Соединенных Штатах Виорел Урсу в интервью для The Daily Beast.

Предупреждения о российских информационных операциях, направленных на разжигание беспорядков в Молдове, прозвучали через несколько дней после того, как Санду предупредила, что Молдове известно о российском заговоре с целью организации государственного переворота в Молдове, включая нападения на правительственные здания и планы захвата заложников.

«Российские власти очень четко заявили о своем желании сохранить сферы влияния, — сказал Урсу The Daily Beast. — Россия хочет сохранить большую сферу влияния в том, что они называют «ближним зарубежьем»».

Читайте также: в разведке США подтвердили, что россия планирует свергнуть власть в Молдове.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.