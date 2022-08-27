Парламент Чехии одобрил заявки Швеции и Финляндии на присоединение к НАТО

После того, как президент Земан подпишет соответствующий документ, Чехия станет 24-м членом НАТО, одобрившим расширение альянса.

Нижняя палата парламента Чешской Республики проголосовала за вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Об этом сообщает expats.cz.

Отмечается, что в ходе утреннего голосования в субботу, 27 августа, Палата депутатов почти единогласно проголосовала в поддержку заявок двух стран на присоединение к Североатлантическому альянсу.

Верхняя палата чешского парламента — Сенат — проголосовал за вступление Швеции и Финляндии в НАТО в начале августа. Теперь для официального оформления позиции Чехии необходима только подпись президента Милоша Земана.

При этом, по словам пресс-секретаря чешского лидера Иржи Овчачека, Земан поддержал усилия Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО с тех пор, как они объявили о своих намерениях.

Таким образом, Чехия станет 24-м членом НАТО, одобрившим расширение альянса. Свой позитивный вердикт должны дать все 30 стран-членов.

Как известно, Швеция и Финляндия подали совместный запрос на вступление в НАТО в начале июня в ответ на войну россии* в Украине, положившую конец их давнему нейтралитету.

Ранее Курсор сообщал о том, что 5 июля Канала и Дания стали первыми странами-участницами НАТО, которые ратифицировали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к альянсу.

Как сообщал Курсор, в апреле заместитель председателя совета безопасности россии дмитрий медведев заявил, что если Швеция и Финляндия присоединятся к возглавляемому США военному альянсу, то россия разместит ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты в эксклаве в самом центре Европы.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!