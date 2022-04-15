Россия пригрозила Финляндии и Швеции ядерным оружием

Один из ближайших политиков к лидеру россии* владимиру путину предупредил в четверг НАТО, что если Швеция и Финляндия присоединятся к возглавляемому США военному альянсу, то россия разместит ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты в эксклаве в самом центре Европы.
Финляндия, которая граничит с россией на расстоянии 1 300 км, и Швеция рассматривают возможность вступления в альянс НАТО.
Дмитрий медведев, заместитель председателя Совета безопасности россии, заявил, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, то россии придется усилить свои сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы в Балтийском море.
В четверг медведев также прямо затронул тему ядерной угрозы, заявив, что не может быть больше разговоров о «безъядерной» Балтике — где у россии есть Калининградский эксклав, зажатый между Польшей и Литвой.
«Больше не может быть и речи о каком-либо безъядерном статусе Балтии — баланс должен быть восстановлен», — сказал медведев, который был президентом россии с 2008 по 2012 год.
Медведев выразил надежду, что Финляндия и Швеция поймут, что к чему. В противном случае, сказал он, им придется жить с ядерным оружием и гиперзвуковыми ракетами рядом с домом.
Курсор ранее писал, что россия незаконно вывезла полмиллиона украинцев. Владимир Зеленский в ходе выступления перед парламентом Эстонии рассказал о демографической катастрофе в Украине — мирных граждан незаконно вывозят из страны и насильно переселяют на дальний восток.
Также сообщалось, что в США предупреждают, что война в Украине далека от завершения. По словам государственного секретаря Энтони Блинкен, несмотря на отступление российских военных из-под Киева и победы ВСУ, война россии* против Украины еще «далека от завершения».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!