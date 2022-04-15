Россия пригрозила Финляндии и Швеции ядерным оружием

Бывший президент россии заявил, что если Финляндия и Швеция вступят в НАТО то у его страны не останется другого выхода, кроме как разместить ядерное оружие в Калининградской области.

Один из ближайших политиков к лидеру россии* владимиру путину предупредил в четверг НАТО, что если Швеция и Финляндия присоединятся к возглавляемому США военному альянсу, то россия разместит ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты в эксклаве в самом центре Европы.

Финляндия, которая граничит с россией на расстоянии 1 300 км, и Швеция рассматривают возможность вступления в альянс НАТО.

Дмитрий медведев, заместитель председателя Совета безопасности россии, заявил, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, то россии придется усилить свои сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы в Балтийском море.

В четверг медведев также прямо затронул тему ядерной угрозы, заявив, что не может быть больше разговоров о «безъядерной» Балтике — где у россии есть Калининградский эксклав, зажатый между Польшей и Литвой.

«Больше не может быть и речи о каком-либо безъядерном статусе Балтии — баланс должен быть восстановлен», — сказал медведев, который был президентом россии с 2008 по 2012 год.

Медведев выразил надежду, что Финляндия и Швеция поймут, что к чему. В противном случае, сказал он, им придется жить с ядерным оружием и гиперзвуковыми ракетами рядом с домом.