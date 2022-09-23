Парламент Германии отсрочил голосование за передачу Украине танков и бронетехники

Немецкий парламент не смог поддержать предложение оппозиционного блока ХДС/ХСС по поставке Украине танков и другой бронетехники.
Об этом сообщает издание NTV .
На рассмотрение Бундестага предложили документ «Защита мира и свобод в Европе — решительная поддержка Украины тяжелым оружием».
Депутаты «светофорной коалиции» и члены «левой» фракции помешали немедленному принятию решения. Предложение о безотлагательной передаче Украине танков и бронетранспортеров было передано для обсуждения комитета зарубежных дел. Это значительно откладывает принятие решения.
В то же время, во время обсуждения некоторые депутаты правящей коалиции поддержали инициативу оппозиционных депутатов.
Депутат от «свободных демократов» Мари-Агнесс Штрак-Циммерман призвала к положительному решению в этом вопросе.
“В нынешней военной ситуации, в которой украинская армия постепенно отвоевывает свои территории, мы должны передать по крайней мере бронетранспортеры Fuchs и БМП Marder. А если этого потребует ситуация, то, возможно, и боевой танк «Leopard «, — сказала депутат.
В издании Politico со ссылкой на собственные источники сообщили, что США и Германия не решаются поставить M1 Abrams и Leopard 2 частично из-за проблем с обучением и логистическим обеспечением этих боевых машин.
Ранее мы информировали, что в панике и спешке оккупанты пытаются подкупить людей ради «референдумов».
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