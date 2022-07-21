Пентагон не подтвердил передачу Украине ракет для HIMARS дальностью 300 км

Соединенные Штаты поставляют Украине ракеты для ракетных систем HIMARS с дальностью действия 80 километров. Поставка ракет большей дальности для РСЗО пока не стоит на повестке дня. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

«Дальность действия ракет HIMARS (поставляемых Украине) составляет 80 километров. Это довольно большой диапазон. Они очень эффективны», — сказал Остин.

Глава Пентагона также отметил, что на сегодняшний день украинские вооруженные силы получили 12 систем HIMARS, и в ближайшее время ожидается поставка еще четырех. США и их партнеры обязались поставить вооруженным силам в общей сложности 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, добавил он.

Остин добавил, что Пентагон поддерживает регулярные контакты с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, благодаря чему США знают о потребностях украинских сил в полномасштабной войне против Украины.

«Курсор» писал ранее, что лавров заявил о том, что российская федерация изменит географические цели войны и не станет ограничиваться территорией Донбасса, а будет «освобождать» и ряд других областей Украины.

Еще мы писали, что по словам лаврова, россия не нападала на Украину, но вынуждена была начать «специальную операцию», потому что Запад «занимался преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!