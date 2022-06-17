Россия не вторгалась в Украину — лавров

Глава МИД рф* сергей лавров, говоря об Украине, снова заявил, что у россии «не оставалось выхода».

По словам российского дипломата, россия не нападала на Украину, но вынуждена была начать «специальную операцию», потому что Запад «занимался преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО».

Об этом глава МИД рф сказал в интервью BBC.

«Мы не вторгались в Украину. Мы объявили специальную военную операцию, когда у нас уже не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО», — отметил дипломат.

Журналист также обратился к министру с просьбой прокомментировать информацию о том, что в селе Ягодное (Черниговская область, Украина) военные рф 28 дней удерживали 360 человек, среди которых были 74 ребенка и пять человек с инвалидностью, в подвале школы, где отсутствовали туалет и вода.

Министр сказал, что Запад оказывает давление на международных политиков и даже генсека ООН и других представителей Организации. Он добавил, что они часто являются так называемым рупором фейковых новостей, распространяющихся Западом.

Журналист спросил лаврова «То есть, значит, Россия снова белая и пушистая?», и получил такой ответ: «Нет, Россия не белая и не пушистая, Россия такая, какая она есть, и мы не стесняемся показывать себя такими, какие мы есть».

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!