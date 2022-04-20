Пентагон заявил, что не видит опасности в испытаниях российской ракеты

Испытание страной-агрессором россией* новой межконтинентальной баллистической ракеты с ядерным зарядом не несет угрозы для Соединенных Штатов и их союзников.

Об этом заявил Пентагон после российских испытаний.

Пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби пояснил, что об этих испытаниях москва уведомила Вашингтон «принятым способом» согласно своих обязательств по новому договору СНВ 2011 года об ограничениях на ядерное оружие двух стран.

Кирби добавил, что подобные испытания страны регулярно проводят, поэтому «сюрпризом это не стало».

Минобороны США не относит эти учения к разряду опасных, считая что проведенное испытание не представляет угрозы для США или их союзников.

«Однако департамент по-прежнему сосредоточен на незаконной и безосновательной агрессии россии по отношению к Украине», — заявил Кирби.

«Курсор» ранее сообщал, что эксперт оценил вероятность запуска ядерных ракет россией. Эксперт уверен, что россия не сможет скрыть подготовку к нанесению ядерного удара. Ее смогут заметить Западные разведслужбы, а потому у всех убудет время подготовиться.

Также сообщалось, что россия использует позицию по палестинцам, чтобы отомстить Израилю за позицию по Украине. Израильский дипломат заявил, что россия мстит Израилю за помощь Украине и осуждение российской агрессии. «Мы не думали, что русские будут удовлетворены нашей позицией по Украине. Мы также не удовлетворены их нападением на суверенное государство».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!