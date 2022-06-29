Переговоры в Дохе по ядерной программе не привели к положительным результатам

Переговоры США и Ирана в Катаре по возобновлению ядерной программы завершились безрезультатно, поскольку Иран опасается, что не будет иметь от соглашения «экономической выгоды».

Во вторник в Катаре были возобновлены непрямые переговоры между Ираном и США по ядерному соглашению. Переговоры проводились с целью достигнуть какого-либо успеха в возрождении ядерной сделки 2015 года.

Переговоры в Дохе между США и Ираном закончились безуспешно, поскольку не достигнуто никакого прорыва в продолжающемся тупике, блокирующем возобновление ядерной сделки JCPOA.

Согласно сообщениям участвующих сторон, положительного результата не зафиксировано, поскольку Соединенные Штаты настаивают на таком варианте соглашения, который не включает «гарантию экономической выгоды Ирана».

На прошлой неделе появились сообщения от американских чиновников, что Иран отказался от своего требования исключить КСИР из списка террористических организации США.

«Курсор» писал о возобновлении ядерных переговоров: посол ЕС направился в Иран. Жозеп Боррель направился в пятницу, 24 июня, в Тегеран для встречи с министром иностранных дел Ирана и обсуждения условий возобновления переговоров по ядерной сделке.

Мы ранее сообщали, что Иран убрал две камеры наблюдения МАГАТЭ с ядерной установки. «С сегодняшнего дня соответствующие органы распорядились, чтобы камеры наблюдения онлайн-монитора обогащения (OLEM) были отключены», — сообщило иранское государственное телевидение.

Редакция писала, что посол ЕС заявил, что Израиль может заменить поставки российского газа. Посол ЕС в Израиле Димитер Цанчев говорит, что Израиль имеет хорошие возможности заменить россию в качестве поставщика природного газа в Европу.