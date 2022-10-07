Перенос посольства Великобритании в Иерусалим: католический лидер предостерег Лиз Трасс

Архиепископ Вестминстерский предупредил нового премьер-министра, что такой шаг подорвет шансы на решение о создании двух государств и нанесет ущерб репутации Великобритании в международном сообществе.

Самый высокопоставленный католический лидер в Англии написал новому премьер-министру Великобритании Лиз Трасс, чтобы призвать ее не переносить посольство страны из Тель-Авива в Иерусалим.

Кардинал Винсент Николс, архиепископ Вестминстерский, заявил в Twitter в четверг, что «такое перемещение посольства Великобритании нанесет серьезный ущерб любой возможности прочного мира в регионе и международной репутации Соединенного Королевства».

Чиновники Консервативной партии неоднократно заявляли, что рассмотрят вопрос о переносе посольства в Иерусалим. Последний раз об этом говорилось на конференции консервативных друзей Израиля в Бирмингеме в воскресенье.

На приеме, организованном Консервативными друзьями Израиля на конференции в воскресенье, Трасс сказала, что она является «яркой сионисткой и большой сторонницей Израиля», и пообещала, что она «будет укреплять отношения между Великобританией и Израилем».

Председатель Консервативной партии Джейк Берри пообещал поддержать Израиль «в его борьбе за то, чтобы он оставался в безопасности и чтобы столица в Иерусалиме стала домом для нашего нового посольства».

Но кардинал Николс подтвердил веру Церкви в то, что святой город должен быть международным, а не удерживаемым какой-либо из сторон.

«Папа Франциск и лидеры церквей Святой Земли уже давно призывают к сохранению международного статус-кво в отношении Иерусалима в соответствии с соответствующими резолюциями ООН. Город должен быть разделен как общее достояние, никогда не становясь исключительной монополией какой-либо партии», — написал он.

I have written to the Prime Minister to express profound concern over her call for a review of the location of the British Embassy to the State of Israel, with the suggestion that it might be moved away from Tel Aviv to Jerusalem. — Cardinal Nichols (@CardinalNichols) October 6, 2022

«Я не вижу веских причин, по которым сейчас нужно рассматривать этот шаг. Я настоятельно прошу премьер-министра пересмотреть выраженное ею намерение и сосредоточить все усилия на поиске решения о создании двух государств, при котором Иерусалиму будет гарантирован особый статус», — сказал Николс.

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