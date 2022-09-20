Возмутительный факт: один из участников теракта в Мюнхене потом жил в Германии и работал на террористов

Немецкое издание выяснило, что после Мюнхенской резни один из террористов жил в Германии по поддельным документам с разрешения органов безопасности.

Выяснился новый факт о событиях 50-летней давности, когда израильские спортсмены погибли во время Олимпиады от рук террористов.

Немецкая газета Suddeusche Zeitung опубликовала новую информацию о неуважительном отношении Германии к убийству в 1972 году 11 израильских олимпийцев.

Выяснилось, что один из террористов, участвовавших в массовом теракте, был выпущен из тюрьмы примерно через месяц после трагических событий и в течение нескольких лет жил в Берлине. Он продолжал активно работать в офисах Организации освобождения Палестины, а немецкой полиции это было прекрасно известно.

Джамаль Аль-Джаиши, вместе с двумя другими террористами, которых не ликвидировали при неудачной попытке немецких спасателей, был освобожден примерно через месяц и при поддержке Германии продолжал жить в стране, но под псевдонимом.

Германия предпочла закрыть глаза, позволяя террористу продолжать работать в стране, опасаясь провоцировать террор против немцев, как случилось, когда был угнан самолет авиакомпании Lufthansa, что заставило немцев освободить террористов.

Ранее Курсор публиковал материал Мюнхен в памяти, кино и документах.

Также напомним, наш сайт сообщал, что разгорелся скандал с открытием мемориала погибшим израильским спортсменам в Мюнхене.

После этого Германия объявила о дополнительных выплатах жертвам Холокоста.