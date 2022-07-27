«Глупая и опасная»: пережившие Холокост раскритиковали Орбана за речь о «смешении рас»

Международный комитет Освенцима считает, что высказывания венгерского премьера, в которых он осудил межрасовое смешение, напоминают «темные времена».

Во вторник представители еврейской общины выразили тревогу после того, как венгерский лидер Виктор Орбан выступил против создания «народов смешанной расы».

В своем выступлении в румынском регионе Трансильвания, где проживает большая венгерская община, 59-летний ультраконсервативный премьер-министр раскритиковал смешение с «неевропейцами».

Назвав речь Орбана «глупой и опасной», Международный комитет Освенцима, представляющий переживших Холокост, призвал ЕС продолжать дистанцироваться от «расистского подтекста Орбана и дать понять миру, что у Орбана нет будущего в Европе».

Речь напомнила пережившим Холокост «темные времена их собственного отчуждения и преследований», заявил вице-президент организации Кристоф Хойбнер в заявлении, направленном AFP.

Хойбнер призвал канцлера Австрии Карла Нехаммера высказаться по этому поводу, так как он примет Орбана с официальным визитом в Вене в четверг.

«Мы, венгры, не хотим становиться народом смешанной расы», — заявил Орбан в субботу.

Орбан, известный своей антимигрантской политикой, делал подобные замечания в прошлом, но, по мнению экспертов, не использовал венгерский термин для обозначения «расы».

Представитель правительства Золтан Ковач заявил, что речь Орбана была «неверно истолкована» теми, кто «явно не понимает разницы между смешением разных этнических групп, происходящих из иудео-христианской культурной сферы, и смешением людей из разных цивилизаций».

В своем выступлении Орбан, похоже, также намекнул на газовые камеры нацистского режима Германии, критикуя план Брюсселя по сокращению спроса на газ в Европе на 15 процентов.

«Я не вижу, как это будет обеспечиваться — хотя, насколько я понимаю, прошлое показало нам немецкое ноу-хау в этом», — сказал он.

Еврейская община Венгрии также раскритиковала это выступление.

«На этой планете существует только одна раса: Homo Sapiens», — написал главный раввин Роберт Фролих в Facebook.

А советник Орбана Жужа Хегедюш подала заявление об отставке, назвав речь «чисто нацистским текстом», согласно новостному агентству HVG.

Богдан Ауреску, министр иностранных дел Румынии, члена ЕС, назвал «идеи» Орбана «неприемлемыми».

Напомним, что эксперт рассказал, что скрывается за самой скандальной речью премьера Венгрии Орбана.