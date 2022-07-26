Эксперт рассказал, что скрывается за самой скандальной речью премьера Венгрии Орбана

По словам специалиста, Орбан ежегодно выступает с подобными речами в румынской Трансильвании, где проживают этнические венгры.

Глава правительства Венгрии, скандальный политик Виктор Орбан не так давно сделал заявление о «расе венгров». Политик, критикуя Запад, пытается спасти самого себя.

Об этом рассказал директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский.

Он напомнил, что Виктор Орбан практически каждый год выступает с похожими речами. Однако последняя речь стала наиболее скандальной, вызвав большие дискуссии.

«В этот раз она оказалась такой скандальной, потому что она стала квинтэссенцией риторики Орбана за последние минимум два года. Орбан намерено спровоцировал скандал, чтобы о нем заговорили», — отметил эксперт.

Премьер-министр Венгрии пытается возглавить группу тех, кто выступает против политики санкций в отношении россии*. По словам эксперта, в эту группу входят многие европейские политики, в том числе и сторонники Дональда Трампа в США.

Ранее Орбан провозглашал в Венгрии «нелиберальную демократию». По словам эксперта, Орбан боится того, что эта концепция оказалась под угрозой.

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