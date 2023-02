Первая страна Латинской Америки поддержала Украину в борьбе с россией

И прошел буквально день после этой знаменательной пресс-конференции, как глава украинского МИД предоставил результаты своей работы — Гватемала войдет в основную группу по созданию специального трибунала за преступления агрессии против Украины.

Подробности глава украинского МИД Дмитрий Кулеба опубликовал в своем Twitter.

Сообщается, что встреча с министром иностранных дел Гватемалы Марио Адольфо Букаро Флоресом состоялась в Нью-Йорке. Во время встречи, дипломаты обсуждали меры и варианты, которые помогут притянуть российскую федерацию* к ответственности за преступления против человечности, которые российское руководство и армия совершали и продолжают совершать на территории Украины.

In New York, I was glad to meet with @MarioBucaroGT. Guatemala is our true friend. We discussed joint efforts to hold Russia accountable, including for the crime of aggression. Guatemala will join the Core Group on the Special tribunal, the first nation of Latin America to do so. pic.twitter.com/eZP8oFpGk7

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2023

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!