Первый случай за десятилетие: в Судане женщину приговорили к смерти через побиение камнями

20-летняя девушка в Судане была задержана за измену сотрудниками полиции и приговорена к смертной казни через побивание камнями.

В Южном штате Судана Белый Нил полиция задержала 20-летнюю Марьям Альсиед Тийраб. За измену ее приговорили к смертной казни через побиение камнями.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Указано, что женщина хочет обжаловать это решение. Большинство приговоров о побивании камнями, которые выносятся преимущественно женщинам, отменяются в высшем суде.

В Африканском центре исследований справедливости и мира (ACJPS), который расположенный в Уганде, заявили, что приговор нарушает внутреннее и международное право, и призвал к «немедленному и безоговорочному освобождению» 20-летней девушки.

К слову, подобный приговор был вынесен в Судане впервые почти за десять лет.

Отмечается, что побиение камнями считается высшей меры наказания, при котором группа людей бросает камни в человека до тех пор, пока он не умрет от многочисленных тупых травм. Но в центре указали, что этот вид смертной казни нарушает международное право, включая право на жизнь и запрет на пытки и жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение.

«Курсор» ранее сообщал, что мирные жители захваченных городов на юге Украины наблюдают за развертыванием кровавого сценария путинской политики. На оккупированных территориях, вслед за ДНР\ЛНР заявили о легализации смертных казней.