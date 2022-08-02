Первый украинское судно с зерном достигло турецкого побережья

Поставка, которая отправилась из черноморского порта Одесса в понедельник, является первой в рамках сделки, заключенной при поддержке ООН и при содействии Турции в прошлом месяце.

Первая официальная партия украинского зерна после вторжения россии* достигла турецких территориальных вод у входа в пролив Босфор.

Судно «Разони» под флагом Сьерра-Леоне должно быть осмотрено в среду вблизи Стамбула группой, в которую входят российские и украинские официальные лица, прежде чем доставить груз в 26 000 тонн кукурузы в Триполи, Ливан.

«Осмотр судна совместной инспекционной группой начнется в среду утром», — говорится в сообщении министерства обороны Турции.

Поддерживаемые Западом лидеры в Киеве обвиняют россию* в краже украинского зерна на территориях, захваченных кремлевскими войсками после февральского вторжения, и последующей отправке его за границу.

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