Первая официальная партия украинского зерна после вторжения россии* достигла турецких территориальных вод у входа в пролив Босфор.
Судно «Разони» под флагом Сьерра-Леоне должно быть осмотрено в среду вблизи Стамбула группой, в которую входят российские и украинские официальные лица, прежде чем доставить груз в 26 000 тонн кукурузы в Триполи, Ливан.
«Осмотр судна совместной инспекционной группой начнется в среду утром», — говорится в сообщении министерства обороны Турции.
Поддерживаемые Западом лидеры в Киеве обвиняют россию* в краже украинского зерна на территориях, захваченных кремлевскими войсками после февральского вторжения, и последующей отправке его за границу.
Ранее наш сайт сообщал, что стало известно, грозит ли украинцам нехватка ракет к HIMARS.
Кроме того, Курсор писал, что американские эксперты рассказали, кто виновен в теракте в Еленовке.
Еще напомним, что Трамп рассказал, как можно было избежать войны в Украине.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!