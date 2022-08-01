Трамп рассказал, как можно было избежать войны в Украине

45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому стоило отказаться от полуострова Крым и от вступления Украины в НАТО. По его мнению, это якобы позволило бы избежать войны с россией*.
Об этом он рассказал на подкасте The Clay Travis & Buck Sexton Show.
При этом Трамп не думает, что путин на самом деле хотел начинать войну с Украиной. Бывший глава Белого дома заявил, что президент россии якобы хотел договориться.
Более того, по мнению Трампа путин якобы получит всю Украину, так как «уже начал».
«Он захватит всю территорию. И очень, очень грустно смотреть, что случилось с Украиной», — сказал Трамп.
Также Трамп сказал, что нахождение военных у границ Украины перед началом войны – это якобы отличная переговорная тактика.
Ранее наш сайт сообщал, что эксперт рассказал, что произойдет с путиным, когда украинские войска отвоюют Херсон.
Также редакция Курсора писала, что телеведущая Маша Ефросинина рассказала израильтянам о похищенных россией украинских детях.
Еще напомним, что россияне заставили пленного украинского военного прокомментировать теракт в Еленовке.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!