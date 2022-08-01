Трамп рассказал, как можно было избежать войны в Украине

Дональд Трамп назвал направление путиным военных и техники к границам Украины перед вторжением «отличной переговорной тактикой».

45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому стоило отказаться от полуострова Крым и от вступления Украины в НАТО. По его мнению, это якобы позволило бы избежать войны с россией*.

Об этом он рассказал на подкасте The Clay Travis & Buck Sexton Show.

При этом Трамп не думает, что путин на самом деле хотел начинать войну с Украиной. Бывший глава Белого дома заявил, что президент россии якобы хотел договориться.

Более того, по мнению Трампа путин якобы получит всю Украину, так как «уже начал».

«Он захватит всю территорию. И очень, очень грустно смотреть, что случилось с Украиной», — сказал Трамп.

Также Трамп сказал, что нахождение военных у границ Украины перед началом войны – это якобы отличная переговорная тактика.

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