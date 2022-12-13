Первый закон такого рода в мире: какая страна запретила продажу сигарет

Новая Зеландия начинает войну против курения: министр здравоохранения Айша Верралл объявила о принятии первого в мире строгого закона, согласно которому любому местному гражданину, родившемуся с 1 января 2009 года, не будет разрешено покупать сигареты на протяжении всей его жизни, даже когда он станет совершеннолетним по закону.

Новый закон также вводит дополнительные строгие ограничения на покупку сигарет и курение, в том числе постепенное ежегодное повышение возраста, разрешенного для покупки сигарет, снижение количества никотина в табачных изделиях и продажу табачных изделий только в специальных магазинах. Больше нельзя будет покупать сигареты в киосках или магазинах шаговой доступности.

Правительство Новой Зеландии также увеличит финансирование рекламных кампаний о вреде и опасностях курения, а также против покупки табачных изделий даже теми, кому по закону это разрешено.

Тысячи людей проживут более долгую и здоровую жизнь, а система здравоохранения станет лучше, сэкономив 5 миллиардов долларов, потому что им не придется лечить связанные с курением болезни, такие как многие виды рака, сердечные приступы, инсульты и другие заболевания. На протяжении десятилетий мы позволяли табачным компаниям сохранять свою долю на рынке, делая их смертоносный продукт все более и более вызывающим привыкание. Это отвратительно и странно», — сказала министр здравоохранения Верралл.

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