Пески времени: в дюнах ОАЭ обнаружили важную находку

Находка на острове Синия в эмирате Умм-эль-Кувейн проливает новый свет на историю христиан в регионе Персидского залива.

Древний христианский монастырь, возможно, построенный еще за годы до распространения ислама на Аравийском полуострове, был обнаружен на острове у побережья Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили официальные лица в этом месяце.

Монастырь на острове Синия, часть шейхства Умм-аль-Кувейн, находящегося в песчаных дюнах, проливает новый свет на историю раннего христианства на берегу Персидского залива. Это второй такой монастырь, найденный в Эмиратах, которому уже 1400 лет — задолго до того, как его пустынные просторы породили процветающую нефтяную промышленность, которая привела к объединению нации с высотными башнями Абу-Даби и Дубая.

Сегодня христиане остаются в меньшинстве на всем Ближнем Востоке, хотя Папа Франциск прибыл в соседний Бахрейн в начале этого месяца, чтобы способствовать межконфессиональному диалогу с мусульманскими лидерами.

Sands of time: Christian monastery, possibly pre-dating Islam, found in UAE dunes https://t.co/bVDmThjFXv — The Times of Israel (@TimesofIsrael) November 13, 2022

Для Тимоти Пауэра, адъюнкт-профессора археологии в Университете Объединенных Арабских Эмиратов, который помогал исследовать недавно обнаруженный монастырь, ОАЭ сегодня — это «плавильный котел наций».

«Тот факт, что нечто подобное происходило здесь тысячу лет назад, действительно примечателен, и эта история заслуживает того, чтобы ее рассказали», — сказал он.

Монастырь расположен на острове Синия, который защищает болота Хор-аль-Бейда в Умм-эль-Кувейне, эмирате, примерно в 50 километрах (30 милях) к северо-востоку от Дубая вдоль побережья Персидского залива. Остров, название которого означает «мигающие огни», вероятно, из-за воздействия раскаленного добела солнца над головой, имеет ряд песчаных отмелей, отходящих от него, как кривые пальцы. На одном, к северо-востоку от острова, археологи обнаружили монастырь.

Углеродный анализ образцов, найденных в основании монастыря, датируется периодом между 534 и 656 годами. Исламский пророк Мухаммед родился около 570 года и умер в 632 году после завоевания Мекки на территории современной Саудовской Аравии.

Если смотреть сверху, план монастыря на острове Синия предполагает, что первые христиане молились в монастырской церкви с одним нефом. В комнатах внутри находится купель для крещения, а также печь для выпечки хлеба или вафель для обрядов причастия. В нефе также, вероятно, находился алтарь и установка для вина для причастия.

Рядом с монастырем находится второе здание с четырьмя комнатами, вероятно, вокруг внутреннего двора — возможно, дом аббата или даже епископа в ранней церкви.

3 ноября это место посетили Нура бинт Мохаммед аль-Кааби, министр культуры и молодежи страны, а также шейх Маджид бин Сауд Аль Муалла, председатель Департамента туризма и археологии Умм аль-Кувейн и сын правитель эмирата.

Министерство культуры ОАЭ частично спонсировало раскопки, которые продолжаются на этом месте. Всего в сотнях метров (ярдов) от церкви находится коллекция зданий, которые, по мнению археологов, принадлежат доисламской деревне.

Ранее Курсор писал, что ОАЭ пытались манипулировать политикой США в своих интересах — СМИ.