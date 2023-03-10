Певица Кайли Миноуг отказалась участвовать в концерте по случаю коронации Чарльза III

Кайли Миноуг, популярная певица, и в прошлом известная как поклонница королевской семьи, неожиданно отказалась от выступления на концерте к коронации Чарльза III и Камиллы. Несмотря на то, что несколько дней назад все британские СМИ уверенно заявляли о ее участии в церемонии, официальный представитель артистки сообщил об отказе.

Подробнее об этом информирует газета Daily Mail.

Стоит отметить, что Кайли Миноуг примкнула к списку «звезд-отказников» от коронации британского монарха. Ранее выступать отказались Элтон Джон, Адель, Робби Уильямс и прочие. Но у Миноуг на это весьма веские причины.

Важно сказать, что Миноуг всегда любила членов королевской семьи. Прошлым летом певица была приглашена на гала-концерт по случаю Платинового юбилея Елизаветы II, а в 2018 году выступила в Альберт-холле на концерте, посвященном 92-летию королевы. Кайли также была одной из первых, кто выразил соболезнования после смерти Ее Величества в сентябре 2022 года, чуть было не восприняв эту новость как личную утрату.

Представители Кайли объясняют, что причиной ее отказа от участия в концерте стало желание сохранить чувство связи с ее родиной – Австралией. Хотя певица много лет живет в Британии, она остается гражданкой Австралии, граждане которой сегодня борются за переход к республиканскому государству, и это вопреки тому, что Австралия является членом Содружества наций, и формальным главой государства по-прежнему остается британский монарх.

Ранее «Курсор» информировал, что в Иерусалиме было освящено масло миропомазания, которое будет использоваться для помазания будущего короля Карла III, когда он будет коронован в мае 2023 года.

Напоминаем, что Меган Маркл может готовить неприятный сюрприз на коронацию Чарльза III. Однако пока неизвестно, приедет ли на церемонию принц Гарри и его супруга американская актриса Меган Маркл