Певица Нино Катамадзе резко высказалась о россиянах в Грузии

Грузины не довольны политикой своих пророссийских властей, которые принимают у себя граждан страны, оккупировавшей более 20% их территории.

Знаменитая грузинская певица Нино Катамадзе прокомментировала бегство в Грузию российских граждан после объявления частичной мобилизации в рф*.

Об этом сообщает Obozrevatel.

По словам певицы, такая ситуация просто абсурдна, поскольку граждане страны-агрессора буквально просят помощи у народа, чьи земли оккупировала россия жестоким кровопролитным путем.

Нино Катамадзе заявила, что грузины не рады россиянам, но их принимают пророссийские власти.

Певица с болью поделилась: «Тогда наши беженцы из Абхазии несли с собой мертвые тела, чтобы хотя бы донести до места, где могли их похоронить, и люди по дороге умирали от холода. Это ужасный кадр. История, которую ты не можешь просто посмотреть или прочитать, потому что сразу эта боль становится живой. Россияне как бы бегут от «несправедливости» своего правительства в страну, где у них 22% территорий оккупировано».

Особенно неприятно, что среди бежавших в Грузию россиян есть те, кто притворяются путешественниками, а сами поддерживают путина и его политику.

«Есть, конечно, и смелые люди, которые были против войны с Украиной с первого дня. Но есть те, кто уверяет, что они стоят 7 дней в очереди и при этом они приехали как туристы. Им необходимо выжить, но даже в такой момент они не могут быть сильными и справедливыми», – прокомментировала Катамадзе.

Ранее Курсор писал, что первый пошел: в рф возбудили уголовное дело за уклонение от мобилизации.

Также мы сообщали, как россияне ломают себе ноги, чтобы не воевать против Украины.