Pfizer стремится расширить вакцинацию от COVID для детей младшего школьного возраста

Компания говорит, что новые данные показывают, что здоровым детям в возрасте от 5 до 11 лет может быть полезна еще одна инъекция.

Компания Pfizer заявила, что хочет распространить свои бустерные прививки от COVID-19 на здоровых детей младшего школьного возраста.

Органы здравоохранения США уже призывают всех в возрасте 12 лет и старше получить одну бустерную дозу для лучшей защиты от новейших вариантов. Только недавно предоставили возможность второй бустерной дозы тем, кому 50 лет и старше.

Теперь Pfizer говорит, что новые данные показывают, что здоровым детям в возрасте от 5 до 11 лет может быть полезна еще одна инъекция меньшей дозой.

«В небольшом исследовании 140 молодых людей, которые уже получили две прививки, шесть месяцев спустя получили ревакцинацию, и исследователи обнаружили, что дополнительная прививка в целом активизировала их иммунный ответ. Но при более внимательном рассмотрении у 30 детей было обнаружено 36-кратное увеличение антител, борющихся с вирусами, что достаточно для борьбы со сверхконтагиозным вариантом омикрон», — сообщили Pfizer и ее партнер BioNTech в пресс-релизе.

Данные не публиковались и не проверялись независимыми экспертами. Pfizer тестировала бустер для детей, пока штамм Омикрон распространялся этой зимой. В то время как количество случаев COVID-19 в настоящее время в США находится на гораздо более низком уровне, в последние недели еще более заразная версия штамма Омикрон, называемая BA.2, стала доминирующим типом на местном уровне и во всем мире.

В ближайшие дни компании планируют обратиться в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США с просьбой разрешить бустер для здоровых детей в возрасте от 5 до 11 лет. Они также планируют поделиться данными с европейскими и другими регулирующими органами.

Вакцины, как правило, менее эффективны против штамма Омикрон, чем более ранние версии коронавируса, но они по-прежнему обеспечивают надежную защиту от тяжелого заболевания. В то время как COVID-19 представляет большую угрозу для взрослых, дети могут серьезно заболеть. Но регулирующие органы должны будут решить, действительно ли здоровым детям младшего возраста нужна бустерная, и если да, то когда.

Прививки Pfizer — единственная вакцина, доступная для детей в США. Лица в возрасте от 5 до 11 лет получают одну треть дозы, назначенной всем 12-летним и старше. Чуть более четверти представителей младшей возрастной группы получили две дозы вакцины с тех пор, как им открыли вакцинацию в ноябре, незадолго до того, как омикрон нанес удар.

В США еще не разрешены вакцинации детей младше 5 лет. Но некоторые дети в возрасте от 5 до 11 лет — те, у кого сильно ослаблена иммунная система — уже должны получить три дозы, чтобы дать этой группе высокого риска больше шансов отвечает.

Ранее Курсор писал, что число случаев заболевания COVID во всем мире превышает 500 миллионов. В новой вспышке заболеваемости обвиняют недавние всплески в Китае, а также рекордные случаи заражения в Европе. Его назвали «невидимым штаммом», потому что его немного сложнее отследить, чем другие.

Курсор также сообщал, что четвертая доза вакцины защищает пожилых людей от осложнений COVID-19. Исследования показали высокую эффективность четвертой дозы вакцины от коронавируса, которая снижает риски тяжелого протекания инфекции у людей старше 60 лет.

Напомним, редакция нашего портала писала, что израильские ученые разработали более надежный метод оценки безопасности вакцин.