Пик противостояния Запада и москвы: в Турции сделали заявление относительно войны рф в Украине

Турция является частью европейского континента, и ослабление Европы противоречит экономическим интересам Анкары.

Об этом в ходе выступления на церемонии открытия академического года в Университете Акдениз заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Anadolu.

Чавушоглу считает, что глобальная система сегодня переживает беспрецедентные в истории испытания. По его словам, соперничество между Западом и российской федерацией* достигло своего пика за последние 30 лет, и серьезным переломным моментом стала война между рф и Украиной.

«Уже ведутся разговоры о применении тактического ядерного оружия или оружия массового поражения, так называемых «грязных бомб». Можно говорить о спирали глобального кризиса. Есть много кризисов, которые подпитывают друг друга. Обостряются глобальные проблемы, такие как экономический кризис, глобальная инфляция, экологические проблемы, терроризм, исламофобия, незаконная миграция, а также региональные проблемы, такие как гражданские войны, перевороты, ксенофобия», — сказал дипломат.

Чавушоглу отметил, что сегодня международная система претерпевает коренные изменения. При этом Турция проводит «сбалансированную, активную и добросовестную внешнюю политику, что позволило стране из регионального актера превратиться в глобальную силу».

«Если учесть усилия Турции, приложенные для урегулирования конфликтов между россией и Украиной, в Боснии и Герцеговине, между Косово и Сербией, в Сомали, на Филиппинах, в Палестине и Венесуэле, можно сказать, что Турция играет роль посредника не только в регионе, но и во всем мире», — сказал Чавушоглу.

Чавушоглу напомнил, что Турция страна не только азиатского, но и европейского континента.

«Если мы часть европейского континента, мы, как региональная сила и глобальный актер, должны внести свой вклад в преодоление кризисов на этом континенте. Есть много поводов критиковать Европу — двойные стандарты, лицемерие, недальновидность, можно перечислять дальше. Но ослабление Европы как континента не будет на руку Турции, это противоречит нашим экономическим интересам. Стабильность Европы важна для всех нас», — сказал Чавушоглу.

Как сообщал Курсор, Турция начала переговоры с россией после того, как кремль заявил о временном приостановлении участия в «зерновой сделке».

Также Курсор информировал о том, что в Турции рассказали, почему не разрывают экономические связи с рф.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!