В Турции рассказали, почему не разрывают экономические связи с рф

Министр финансов Турции Нуреддин Небати отметил, что страна очень осторожно ведет себя в международной финансовой системе.

В министерстве финансов Турции начали защищать экономические отношения с российской федерацией*, назвав их «добрососедскими», несмотря на опасения западных стран, что Турция является «лазейкой» рф для обхода санкций.

Об этом сообщил министр финансов страны Нуреддин Небати, передает издание Financial Times.

Евросоюз, а также США выражают недовольство по поводу того, что Анкара не участвует в западных санкциях, введенных против россии за ее агрессию на территории Украины. Но Нуреддин Небати считает, что между странами вполне законные отношения.

По его словам, Турция является страной, которая осторожно ведет себя в международной финансовой системе. И это не та страна, из-за поведения которой может нарушиться эта система.

В издании отмечают, что экономика страны сильно зависит от притока иностранного капитала, а сейчас она испытывает трудности.

За первые 8 месяцев текущего года чистый приток капитала, происхождение которого окончательно неизвестно, достиг рекордных 28 млрд долларов. Он покрыл около 70% дефицита текущих операций на 40 млрд.

Министр финансов страны отметил, что основной частью этих денег якобы являются неучтенные доходы от туризма. Россияне в этом году стали второй по величине группой иностранных туристов, которая завезла в страну большое количество валюты.

Кроме того, Небати добавил, что из-за военных конфликтов в Украине, Сирии и Ираке турецкие компании и частные лица вернули капиталы, которые хранились за границей. По его словам, все эти деньги являются законными.

«Курсор» писал ранее, что Анкара уже помогла предотвратить глобальный продовольственный кризис, а сейчас может использовать надвигающийся энергетический зимний кризис в Европе, чтобы изменить мировой порядок в своих интересах.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!