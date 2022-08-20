Пилоты эфиопских авиалиний проспали посадку

Два пилота эфиопских авиалиний заснули на высоте 11 тысяч метров и пропустили взлетно-посадочную полосу аэропорта.

Пассажирский самолет, который 15 августа вылетел из суданского аэропорта Хартум, в аэропорт Аддис-Абебы в Эфиопии приземлился не сразу. Дело в том, что два пилота заснули на высоте 11 тысяч метров.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что перелет длился менее двух часов, но за такой короткий рейс эфиопские летчики все же успели утомиться и пропустили взлетно-посадочную полосу аэропорта.

Когда самолет пролетел над точкой понижения, диспетчеры начали связываться с экипажем и разбудили пилотов. Лайнер приземлился в аэропорту со второй попытки. По факту инцидента началось расследование, на это время экипаж отправили в отпуск.

Авиационный аналитик Алекс Мачерас прокомментировал инцидент, назвав его «глубоко тревожным».

«В усталости пилотов нет ничего нового, и она по-прежнему одна из самых серьезных угроз безопасности полетов — на международном уровне», — сказал эксперт.

Ранее Курсор писал, что в результате столкновения двух самолетов, пытавшихся приземлиться в Калифорнии, погибло трое человек. Авиакатастрофа была зафиксирована в четверг, 18 августа, в 14:56 по местному времени в аэропорту города Уотсонвилл.

По словам городских властей, оба самолета заходили на посадку в муниципальном аэропорту Уотсонвилла. И в момент приземления столкнулись друг с другом, упав на землю. Власти пока не подтвердили личности погибших. На земле пострадавших нет.

Также Курсор сообщал, что 3 августа самолет израильской авиакомпании El Al, который совершал рейс Тель-Авив-Милан, был вынужден развернуться и совершить посадку в аэропорту «Бен-Гурион».

Как оказалось, такое решение было принято из-за столкновения самолета с птицами. Пилоты вернулись в Тель-Авив вскоре после взлета, чтобы тщательно все перепроверить и провести техническое обслуживание воздушного судна.