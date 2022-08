Авиакатастрофа в Калифорнии: столкновение двух самолетов в момент приземления

В результате столкновения двух самолетов, пытавшихся приземлиться в Калифорнии, погибло трое человек.

Авиакатастрофа зафиксирована в 14:56 в четверг по местному времени в аэропорту города Уотсонвилл, сообщает The San Francisco Chronicle.

По словам городских властей, оба самолета заходили на посадку в муниципальном аэропорту Уотсонвилла. И в момент приземления столкнулись друг с другом, упав на землю. Власти пока не подтвердили личности погибших. На земле пострадавших нет.

Multiple agencies responded to Watsonville Municipal Airport after 2 planes attempting to land collided. We have reports of multiple fatalities.

Report came in at 2:56pm.

Investigation is underway, updates to follow. pic.twitter.com/pltHIAyw5p

— City of Watsonville (@WatsonvilleCity) August 18, 2022