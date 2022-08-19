Авиакатастрофа в Калифорнии: столкновение двух самолетов в момент приземления

Два одномоторных самолета врезались друг в друга в момент приземления в аэропорту Уотсонвилла, США. В результате погибло трое человек.

В результате столкновения двух самолетов, пытавшихся приземлиться в Калифорнии, погибло трое человек.

Авиакатастрофа зафиксирована в 14:56 в четверг по местному времени в аэропорту города Уотсонвилл, сообщает The San Francisco Chronicle.

По словам городских властей, оба самолета заходили на посадку в муниципальном аэропорту Уотсонвилла. И в момент приземления столкнулись друг с другом, упав на землю. Власти пока не подтвердили личности погибших. На земле пострадавших нет.

Multiple agencies responded to Watsonville Municipal Airport after 2 planes attempting to land collided. We have reports of multiple fatalities. Report came in at 2:56pm. Investigation is underway, updates to follow. pic.twitter.com/pltHIAyw5p — City of Watsonville (@WatsonvilleCity) August 18, 2022

На фото видны обломки как минимум одного небольшого самолета в ангаре аэропорта. Другой самолет остановился в поле за пределами аэропорта. Это одномоторные самолеты Cessna 152 и двухмоторные Cessna 340.

Аэропорт находится не в центре, а на окраине Уотсонвилла, города с населением чуть более 52 000 человек, который в основном производит сельскохозяйственную продукцию на экспорт.

Спасательные службы прибыли на место происшествия около 15:37, согласно сообщению в Твиттере города Уотсонвилл.

В настоящее время ведется расследование инцидента, сообщили в городе.

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