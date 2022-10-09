Путин впервые прокомментировал взрыв на Крымском мосту – что он сказал

По словам диктатора, авторами, исполнителями и заказчиками подрыва являются украинские спецслужбы. У путина нет сомнений касаемо этого, а также сообщается, что правоохранители возбудили дело по части второй статьи 205 «Терроризм».

Помимо этого, перед путиным отчитался председатель следственного комитета рф александр бастрыкин, который озвучил следующие тезисы:

Версия с грузовиком является основной

Совместно с фсб удалось установить подозреваемых

Это является актом терроризма, подготовленным спецслужбами Украины

Его целью было уничтожение крупной гражданской инфраструктуры

Ранее мы рассказывали, что советник главы ОП Украины Михаил Подоляк прокомментировал взрыв на Крымском мосту. Он его считает свидетельством раскола между российскими силовыми структурами. По его мнению, фсб рф и неофициальная чвк «вагнер» начали воевать за смену власти в минобороны и генштабе. У Подоляка есть версия, что организаторов взрыва может быть сама российская федерация.

«Это конкретное проявление конфликта между фсб (разведывательной службой) и (частными военными компаниями) с одной стороны и минобороны/генеральным штабом рф с другой», – сказал советник.

Также «Курсор» сообщал о том, что эксперт назвал два вероятных сценария завершения войны в Украине и вспомнил об Израиле. Так, по словам Олега Жданова, путин не собирается признавать провал своей армии и будет идти до конца. Однако, всё может измениться, если его свергнут.

Помимо этого, в россии еврею грозит 4 года колонии строгого режима за антивоенную публикацию.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!