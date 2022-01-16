По данным властей, в результате беспорядков в Казахстане погибли 225 человек

Власти в воскресенье пересмотрели число погибших в результате кровавых протестов, вспыхнувших в начале января в Казахстане, до 225 человек.

Об этом сообщает independent.co.uk.

Серик Шалабаев, руководитель уголовного преследования прокуратуры, сообщил, что в морги доставлены тела 225 человек, из них 19 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

Он добавил, что другие были «вооруженными бандитами, участвовавшими в терактах. Массовые протесты вспыхнули в начале января, и правительство заявило, что к восстанию присоединились около 50 тысяч человек. 5 января толпы подожгли несколько правительственных зданий, банков и магазинов в крупных городах Казахстана.

Президент Касым-Жомарт Токаев также объявил чрезвычайное положение. Ранее власти Казахстана заявляли, что число жертв протестов составило менее 50 человек — 26 вооруженных преступников и 18 силовиков.

На прошлой неделе власти Казахстана заявили, что число погибших в ходе протестов составило 164 человека. В число погибших также вошли трое детей. Министерство здравоохранения заявило, что 103 человека погибли за первую неделю протестов в Алматы, центре насилия и крупнейшем городе страны.

Ранее Курсор сообщил, что за протесты в Казахстане задержаны ряд чиновников.

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