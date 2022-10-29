Победа над россией: у Зеленского озвучили план из пяти шагов

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал пять шагов, которые должны быть предприняты для поддержки Украины и победы над россией*.

Как сообщает РБК-Украина, во время онлайн-участия в круглом столе, организованном американским Институтом Брукингса, Ермак призвал мир, в первую очередь, помочь Украине в создании надежной системы противовоздушной и противоракетной обороны для защиты критической инфраструктуры и жилых районов.

Он также считает необходимым предоставить Украине конвенционное оружие без политически определенных ограничений.

Кроме того, Ермак призвал к скорейшему завершению процесса признания российского режима террористическим, а также к дальнейшему усилению санкционного давления на россию и введению эффективных вторичных санкций против тех государств и органов, которые ей помогают.

Также, по мнению руководителя Офиса президента Украины, необходимо перезапустить весь комплекс международных гуманитарных организаций, чтобы наладить их алгоритмы, которые россия сломала. Кремля, убежден руководитель ОП.

Помимо этого, Ермак призвал к предоставлению Украине надежных гарантий безопасности.

«Украина стремится вступить в НАТО. Но, к сожалению, это произойдет не завтра. Поэтому на переходной период нам нужно, чтобы наши партнеры и союзники приложили все усилия, чтобы помочь Украине реализовать свое право на самооборону», — сказал Ермак.

По его словам, механизмом, который может это обеспечить, является наработанная инициатива Киевского договора безопасности.

Как сообщал Курсор, на днях глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что сколько бы кремль ни занимался разного рода шантажом, Украина не согласится на переговоры.

Также наш сайт информировал, что Зеленский считает, что путин готов нанести ядерный удар.

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