Офис президента Украины сделал заявление по поводу переговоров с россией

Андрей Ермак отреагировал на заявления россии* о том, что Украина собирается применить «грязную бомбу».

Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского, сказал, что, сколько бы кремль ни занимался разного рода шантажом, Украина не согласится на переговоры не согласится. Ермак также заявил, что н россия — «грязное государство с примитивными конструкциями».

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

«россию давно уже никто не боится, потому что они слабые трусы, мечтающие о переговорах, чтобы остановить свой крах. Это видит весь мир. Переговоров не будет. А все грязное останется из рф в изоляции, в которой она обязательно окажется», — сказал глава ОП.

Кроме этого, он напомнил о провокациях и убийствах украинцев, к которым прибегала рф. Он отметил, что весь этот «грязный шантаж выглядит очень примитивно».

«Грязные манипуляции с Запорожской АЭС, грязные запугивания Каховской ГЭС, грязный теракт против украинских военнопленных в Еленовке, а также грязная война с гражданским населением и террор после поражений на поле боя», — написал Ермак.

Ранее Курсор писал о совместном заявлении США, Британии и Франции по поводу «грязной бомбы», о которой заявил шойгу. Вчера министр обороны рф сергей шойгу* в телефонных разговорах с коллегами из Турции, США, Великобритании и Франции заявил, что Украина готовится к применению так называемой грязной бомбы.

Курсор писал, что аналитики рассказали, зачем россия распространяет фейки о «грязной бомбе». россия*, вероятно, стремилась замедлить или приостановить военную помощь Запада Украине и, возможно, ослабить альянс НАТО.

Курсор писал, что в Украине прокомментировали истерию шойгу по поводу «грязной бомбы». В МИД Украины заявили, что страна придерживается договора о нераспространении ядерного оружия и считает абсурдными обвинения рф в попытке использовать ядерное оружие, которого в Украине нет и не может быть.

Также наш сайт информировал, что Зеленский считает, что путин готов нанести ядерный удар. Тот факт, что из рф начала поступать информация, что якобы Украина готовит «грязную бомбу», по мнению Зеленского, говорит о том, что именно россия уже все приготовила.

Как сообщал Курсор, российская пропаганда теряет влияние даже там в мире, где Украине еще только предстоит обеспечить крепкие информационные позиции.

Наш сайт писал ранее, что стало известно, сколько иранских дронов сбили в Украине за ночь. Армия российских оккупантов продолжает терроризировать украинцев всеми возможными способами.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!