Почти 20 тысяч погибших: ЦАХАЛ продолжает свою миссию в Турции

Подразделение разведывательного отдела участвует в миссии ЦАХАЛа по спасению выживших из руин, оставленных землетрясением в Турции.
Об этом сообщает Arutz Sheva.
Подразделение помогает расшифровывать спутниковые фотографии, что позволяет полевым силам точно определять местонахождение мест разрушения и тем самым оптимизировать свою работу. Вчера высадилась специальная бригада картографического подразделения, которая использует передовые технологические возможности в полевых условиях. Эти возможности умножают силы подразделения тыла, которое занимается полевым анализом.
«Я горжусь тем, что принимаю участие в усилиях Израиля по спасению жизней в Турции. Мы используем картографические возможности, которые обычно используются для специальных операций, чтобы спасать жизни там, где это необходимо», – рассказал командир специальной картографической группы в подразделении 9900.
На данный момент миссия Командования тыла спасла из-под завалов 17 мирных жителей. Между тем число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии возросло до 19 850 человек. Президент Турции Эрдоган выступил в провинции Килис и сказал, что «Турция переживает сильнейшее землетрясение, которое когда-либо знал регион».
Турецкое агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило, что аварийно-спасательные работы завершены в двух из 10 районов, пострадавших от землетрясения, – Килисе и Шанлыурфе.
Ранее мы рассказывали, что Израиль на втором месте по числу спасателей, направленных в Турцию.
Также «Курсор» сообщал, что израильские спасатели назвали «одну из самых шокирующих вещей», связанных с землетрясением в Турции.