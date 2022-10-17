Под украинским Бахмутом уничтожили самый дорогой российский танк Т-90М «Прорыв»

Под Бахмутом российское командование отправило в бой свои самые современные танки Т-90М «Прорыв».
Украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что один из этих танков был обезврежен.
Танк Т-90М «Прорыв» обезвредили бойцы 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр».
На обнародованном видео видны задымления в районе башни. Пока не сообщается, каким оружием танк был остановлен.
Судя по открытым люкам на башне, российский экипаж покинул боевую машину.
Сейчас силы обороны Украины держат удар в Бахмуте и не дают противнику пройти дальше. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.
Он также сказал, что в самом Бахмуте все еще остаются гражданские жители, в частности, это люди преклонных лет, которые по личным причинам не готовы эвакуироваться в более безопасные регионы.
Танк Т-90М разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения.
Для рф* он является современной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, новой системы автоматического управления огнем и реализации мер по повышению живучести.
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