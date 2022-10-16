В российской поликлинике раздают повестки в военкомат: СМИ

Утверждается, что главврач поликлиники Красногвардейского района выдал докторам и терапевтам список фамилий тех, на кого уже выписаны повестки. По версии издания, в списке находятся мужчины, которые приписаны к учреждению.

Об этом сообщает «Бумага».

Врачи обязаны сообщать о пациентах и посетителях из этого списка. Каждый доктор вынужденно принимает участие в поиске потенциальных мобилизованных *рф.

В поликлинике «ловят» людей для мобилизации уже три недели. Врачи передают данные о призывниках, которые приходят на приём, а посредником выступает заведующая. Этот процесс держат в тайне от пациентов. По итогу мужчины получают повестки от сотрудника военкомата.

Недавно мы публиковали видео из Санкт-Петербурга, где россиянин пытался убежать от полицейских, чтобы не получать повестку. К несчастью, ему не удалось избежать этой незавидной участи.



Ранее мы рассказывали, что украинские хакеры оставили ленинградскую область рф без света.

Также «Курсор» сообщал, что разведка Украины выплатит 100 тысяч долларов за взятие в плен известного террориста.

Помимо этого, часть Запорожской АЭС отдали под контроль формирования кадырова.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!