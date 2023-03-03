Под Донецком уничтожен целый полк мобилизованных россиян — СМИ

При штурме Авдеевского укрепрайона на Донбассе погиб почти целый полк мобилизованных россиян. Их отправили в конце февраля на штурм позиций ВСУ, несмотря на то, что они не имели боевого опыта и не прошли достаточную подготовку.

Об этом пишет Сибирь.Реалии.

Издание отмечает, что 3 марта родственники двух мобилизованных солдат рф* сообщили журналистам, что весь полк практически уничтожен. Несколько человек ранены, остальные погибли, но числятся пропавшими. Жена раненного солдата рф рассказала, что сейчас известно только о двух выживших. Ее мужу, несмотря на ранение, дали всего неделю на восстановление, после чего его снова отправят в горячие точки.

Известно, что мобилизованные несколько раз жаловались на командование. По словам солдат, находящихся под командованием Славянской бригады оккупационных войск, их отправляют на штурм при отсутствии разведки, связи и поддержки артиллерии. А на жалобы, что у мобилизованных «нет возможности выполнить приказ», им угрожают преследованием за дезертирство.

Издание подчеркивает, что у мобилизованных россиян нет военной подготовки: это строители, водители, менеджеры. Многие из них в возрасте старше 40 лет с хроническими болезнями.

Мобилизованные утверждают, что командование забирает с поля боя только солдат т.н. «днр» с легкими ранениями. Тяжелораненых и убитых оставляют на позициях, поскольку «боятся потерять технику». Убитые россияне числятся пропавшими без вести, а раненых эвакуируют раз в сутки на носилках.

«Курсор» писал ранее, что в минобороны Украины заявили, что страна вступает в новый период и ее главная цель — победа. Вскоре военные пойдут в контрнаступление, а сейчас продолжается работа над тем, чтобы его обеспечить.

Еще мы писали, что 24 февраля был ровно год со дня начала полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины, которую страна-агрессор назвала военная «спецоперация». За этот год армия путина нанесла многочисленные удары по инфраструктурным, военным и гражданским объектам Украины. Но глава кремля не сделал в этот день ни одного заявления и аналитики ISW предположили, с чем это может быть связано.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!