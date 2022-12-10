Поддержка Ираном россии, скорее всего, возрастет — Великобритания

Министерство обороны Великобритании в субботу заявило, что иранский режим, вероятно, усилит свою поддержку российских вооруженных сил в ближайшие месяцы, поскольку москва* пытается получить больше «оружия, включая сотни баллистических ракет» от одного из своих «главных военных покровителей».

В ответ министерство заявило, что Тегеран, вероятно, получает «беспрецедентный уровень военной и технической поддержки» и что успех россии в приобретении большего количества иранских ракет поможет москве в «кампании ударов по критически важной национальной инфраструктуре Украины».

Оценка Соединенного Королевства прозвучала после того, как Иран признал, что перед вторжением в Украину он предоставил россии беспилотники.

Так, министерство иностранных дел Ирана заявило в начале ноября, что страна поставляла россии оружие, которое сейчас, возможно, используется против Украины, сообщили иранские информационные агентства IRNA и Mehr.

Министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдоллахян заявил, что страна предоставила москве «небольшое количество» беспилотников иранского производства до того, как россия начала войну в Украине, отрицая, что Тегеран с тех пор продолжает вооружать россию. «Этот ажиотаж, который поднимают некоторые западные страны о том, что Иран предоставил россии ракеты и беспилотники для помощи в войне в Украине по ракетной части, совершенно ложный», — отметил министр.

Ранее Курсор писал, что российский политик предположил, что может вызвать крах путинского режима.

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