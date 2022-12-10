Российский политик предположил, что может вызвать крах путинского режима

По его словам, наступательного потенциала у россии* уже нет.

Недавно российский диктатор владимир путин заявил, что война в Украине может стать «длительным процессом» и агрессор действительно обладает возможностями, чтобы поддерживать военный конфликт. Однако, если военного потенциала у рф хватает, то политический ресурс может не выдержать.

Таким мнением поделился российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, передает «24 канал».

По его словам, трещина, образовавшаяся между кремлем и Генштабом рф, будет постепенно нарастать. Многие считали, что потеря Херсона станет фатальной для российской «верхушки», но они выстояли. Однако освобождение украинскими защитниками Крыма вызовет более бурную реакцию, поскольку аннексированный полуостров важен не только в военном, но и политическом плане для россии.

Игорь Яковенко считает, что деоккупация Крыма может стать причиной краха путинского режима.

Также он подчеркнул, что россия может выдержать затяжную войну и на это указывает ряд причин. Но оккупанты будут вести оборонительные действия, так как наступательного потенциала у них нет и он вряд ли появится.

«Курсор» писал ранее, что по данным Института изучения войны (ISW), президент рф путин готовит свою страну к тому, что война в Украине будет «изнурительной» и «затяжной».

Еще мы писали, что по словам госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, президент российской федерации владимир путин хочет сломать волю граждан Украины, нанося ракетные удары по украинской инфраструктуре.

Напомним, российская федерация, которая планировала захватить Киев «за три дня», несет на фронте большие потери и теряет захваченные позиции. В случае проигрыша, кремль уже подготовил секретный план по эвакуации российского диктатора владимира путина.