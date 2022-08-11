Подробности аварии в Англии: консульская служба помогает семьям погибших израильтян

В результате аварии недалеко от Лондона погибли мужчина и женщина, кроме того еще пострадали трое человек, включая ребенка. Вероятно, это члены одной семьи.

Два гражданина Израиля погибли после того, как автомобиль сбил их возле торгового центра в городе Рамсгейт недалеко от Лондона.

По сообщениям министерства иностранных дел, погибшими в Англии израильтянами являются 80-летний мужчина, и женщина в возрасте 30 лет. Кроме того, в результате аварии пострадали еще три человека, включая маленькую девочку, и все они, по-видимому, являются членами одной семьи.

Британская полиция заявила, что водитель, сбивший людей, скрылся с места происшествия, но был арестован возле больницы.

30-летнему мужчине были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и побеге с места преступления.

Полиция также сообщила, что дело находится в стадии расследования.

По данным МИД Израиля, инцидент произошел несколько дней назад, но семья раньше не связывалась с израильскими официальными лицами.

Израильский консул в Англии был в контакте с семьями жертв.

«Курсор» писал о смертельном ДТП с израильтянами в Англии: первые подробности.СМИ сообщают, что автомобиль свернул с дороги и задел нескольких пешеходов, среди которых были двое израильтян.

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