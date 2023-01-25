Подросток из Бангладеша, играя в прятки, случайно оказался в Малайзии

Мальчик из Читагонга, играя со своими друзьями возле морского порта, местом для укрытия выбрал контейнер. Работники порта, ничего не подозревая, закрыли емкость вместе с ним и отправили в плавание.
Об этом сообщает Oddity Central.
Спустя несколько дней разгружая контейнеры с судна, мальчика заметили. Сотрудники малайзийского порта Кланг были потрясены, увидев, как из одного из контейнеров вышел растерянный и истощенный мальчик.
Ребенок не разговаривал на малайском зыке, поэтому рабочие предположили, что он стал жертвой торговцев людьми. Они вызвали сотрудников правоохранительных органов. В итоге выяснилось, что ребенок из Бангладеша просто стал жертвой своих игр.
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