Подросток из Бангладеша, играя в прятки, случайно оказался в Малайзии

Ребенок выбрал контейнер местом для пряток. И провел следующие шесть дней на корабле, который отправлялся в Малайзию.

Мальчик из Читагонга, играя со своими друзьями возле морского порта, местом для укрытия выбрал контейнер. Работники порта, ничего не подозревая, закрыли емкость вместе с ним и отправили в плавание.

Об этом сообщает Oddity Central.

Спустя несколько дней разгружая контейнеры с судна, мальчика заметили. Сотрудники малайзийского порта Кланг были потрясены, увидев, как из одного из контейнеров вышел растерянный и истощенный мальчик.

Ребенок не разговаривал на малайском зыке, поэтому рабочие предположили, что он стал жертвой торговцев людьми. Они вызвали сотрудников правоохранительных органов. В итоге выяснилось, что ребенок из Бангладеша просто стал жертвой своих игр.

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