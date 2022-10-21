Подрыв дамбы Каховской ГЭС создает угрозу ядерной аварии на Запорожской АЭС — эксперты

Россияне еще раз прибегают к тактике выжженной земли, а в этом случае придерживаются изречения «после нас хоть потоп».

Снижение уровня воды Каховского водохранилища нарушит функционирование инфраструктуры охлаждения реакторов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что может привести к ядерной катастрофе.

Об этом сообщает портал «Информационное сопротивление».

Отмечается, что совершение подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции или разрушение шлюзов приведет к подтоплению 80 населенных пунктов ниже по течению.

«Сотни тысяч человек могут пострадать. что сделает невозможным работу Северокрымского канала. И россияне уже готовят постановку, чтобы обвинить в этом Украину. Разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия одного этого российского теракта могут стать такими, что его будут называть исторической катастрофой», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что оккупанты установили дистанционно управляемые взрывные устройства в системах слива и канализации вдоль подъездных путей к Антоновскому мосту.

«Не исключено, что их подрыв может быть совершен в момент скопления там гражданского населения, которое попытается перебраться на левый берег Днепра. Враг еще раз прибегает к тактике выжженной земли, а в этом случае придерживается изречения «после нас хоть потоп». Такие намерения указывают на то, что оккупанты приняли решение покинуть правобережье Днепра, но вместе с тем нанести максимальный ущерб Украине и затруднить дальнейшее продвижение в направлении Крыма», — отмечается в сообщении.

Как сообщал Курсор, в течение последних дней в оккупированном российскими войсками Херсоне происходит эвакуация местных жителей с правого берега Днепра на левый, а также осуществляется отправка людей в оккупированный Крым и другие регионы российской федерации*.

Подобные действия оккупационных властей показывают, что готовилось какое-то глобальное преступление, которое могло помешать успешному контрнаступлению украинских войск на юге Украины.

Также Курсор информировал о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что армия рф заминировала дамбу и агрегаты Каховской ГЭС – одного один из больших энергообъектов.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!