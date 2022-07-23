ВОЗ: более 1700 человек в Испании и Португалии погибли из-за жары

Аномальная жара обрушилась на Европу и сильнее всего от высоких температур сейчас страдает Португалия и Испания, там погибли уже более 1700 человек.

В Европе наблюдается сильная жара, которая вызвала масштабные лесные пожары и стала причиной гибели уже тысячи людей. Сильнее всего от высоких температур страдает Испания и Португалия.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге отметил, что за последние десятилетия в результате экстремальной жары погибли сотни тысяч людей. А в этом году мы уже стали свидетелями более 1700 смертей во время нынешней жары только в Испании и Португалии.

Также он отметил, что ВОЗ весьма обеспокоена тем, что масштабные лесные пожары, начавшиеся из-за аномальной жары в южной Европе, начали добираться до севера, в частности до Скандинавии и Британских островов.

В связи с аномальной жарой Клюге напомнил о необходимости консолидированной борьбы с изменениями климата.

«Курсор» писал ранее, что британское правительство провело совещание по чрезвычайным ситуациям для планирования действий на случай рекордно высоких температур после того, как метеорологические службы выпустили первое в истории «красное» предупреждение об экстремальной жаре.

Еще мы писали, что в 15 регионах Франции также власти объявили «красный» уровень опасности из-за аномальной жары. Самая сложная ситуация в департаменте Жиронда, где пожар охватил территорию в 100 тысяч квадратных километров.