Похищение внучки миллиардера в США: стало известно, что с девушкой

Полиция выяснила, что случилось с девушкой, которую похитили во время утренней прогулки в городе Мемфис (США). Но версия с целью выкупа не подтвердилась.

Сотрудники американской полиции после нескольких дней поисков обнаружили внучку миллиардера Джозефа Оргилла III. К сожалению, она мертва.

Об этом сообщает издание apnews.

В полиции США рассказали, что тело наследницы нашли еще вчера, а сегодня было установлено, что это разыскиваемая — Элиза Флетчер. Причина смерти на данный момент не разглашается. Версия похищения с целью выкупа не подтвердилась.

«Курсор» писал ранее, что муж Элизы и ее трое детей начали беспокоиться, когда она не вернулась с утренней пробежки. Оказалось, что мужчина на внедорожнике остановился рядом с ней и затолкал ее в машину. Позже сотрудники полиции нашли подозреваемого, им оказался афроамериканец Клеот Абстон. На месте похищения нашли обувь с его ДНК. А что случилось с внучкой миллиардера было неизвестно.

Еще мы писали, что китайская семья воссоединилась с похищенным сыном после 14-летней разлуки. Когда мальчика похитили возле входа в детский сад, ему было три с половиной года. И спустя долгие годы он вновь увидел своих родителей.

Напомним, что двое арабов-бедуинов, проживающих на территории Негева, пытались похитить 13-летнего Матана Ланкри из Кибуца Ретамим в тот момент, когда тот находился на автобусной остановке в районе Беэр-Шевы.